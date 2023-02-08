Иммунолог Крючков сообщил, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием

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Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщил, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, однако все будет зависеть от ситуации с вирусом летом.

— Ключевым индикатором будет лето. Мы определимся, можем ли считать к осени, что инфекция перешла в сезонную форму, или нет, — отметил он в комментарии ИА «НСН».

При этом эксперт отметил, что уровень коллективного иммунитета в России в настоящее время оценивается как низкий. Наибольшая защита имеется у тех, кто переболел недавно. Те люди, которые вакцинировались год назад и не проходили ревакцинацию, никак не защищены, добавил специалист.

Иммунолог отметил, что в скором времени появятся новые вакцины, однако привиться можно и уже существующими.

Ранее специалист из Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов сообщил, что в России не ожидается серьезного подъема заболеваемости коронавирусом, передает издание argumenti.ru.

Недавно в России выявили второй случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «кракен». «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, насколько опасен новый штамм COVID-19 и чем он отличается от предыдущих вариантов.