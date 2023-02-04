«Этот вирус всегда будет с нами»: чем опасен новый штамм коронавируса «кракен» и как от него защититься

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В России выявили второй случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «кракен». Заболевание нашли у гражданина из Республики Тыва. По информации Роспотребнадзора, болезнь у него проходит в легкой форме, тяжелых клинических последствий не наблюдается. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, насколько опасен новый штамм COVID-19 и чем он отличается от предыдущих вариантов.

Непредсказуемый «кракен»

По словам специалиста, «кракен» намного менее опасен, чем предыдущие варианты коронавируса. Тем не менее на данный момент нет клинических исследований, которые полностью изучили его контагиозность.

— Самыми опасными штаммами для нас были первые варианты коронавируса. Например, разные виды «омикрона» уже были намного легче предыдущих. Нельзя сказать, что «кракен» стал более тяжелой и особенной версией COVID-19. Его клинические проявления колеблются в тех пределах, с которыми мы уже сталкивались. Однако этот вариант остается непредсказуемым с точки зрения своей эпидемиологии. Неизвестно, насколько он заразен, — рассказала Мескина.

Инфекционист объяснила, почему «кракен» уже несколько месяцев активно распространяется по миру, а в России выявили только второй случай заражения:

— За последние несколько месяцев количество миграций резко упало. Безусловно, россияне выезжают за пределы страны, но не в тех масштабах, что раньше. Путь, который приходится проделывать вирусу, стал более долгим.

Кроме того, специалист объяснила, способны ли вакцины защитить от нового варианта коронавируса:

— Вакцина эффективна. Однако размер эффекта может меняться в сторону снижения. Он колеблется как качели. Безусловно, результативность вакцины сохраняется для штамма «кракен». Но важно понимать, что россияне прививаются уже не на пустом фоне. Мы живем с COVID-19 три года. Многие уже переболели или делали вакцинацию. Все эти факторы входят в иммунную копилку человека. Даже если антитела прекращают циркулировать, то клетки памяти сохраняются.

Врач заявила, что разработчики вакцин готовы сделать адаптированную версию препаратов под новые молекулярные варианты коронавируса.

Коронавирус — это уже навсегда

Мескина подытожила, что коронавирус навсегда останется в нашей жизни и будет постоянно эволюционировать.

— К коронавирусу уже нужно привыкнуть. Этот вирус всегда будет с нами. Он никуда не денется, но будет постоянно меняться, как грипп. У вирусов такая природа. COVID-19 будет качаться из стороны в сторону, — сказала она.

До этого вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «ВМ», когда закончится пандемия коронавируса. По его словам, скоро коронавирус превратится в сезонное заболевание, а его летальность будет минимальной. В следующем году придет конец пандемии.