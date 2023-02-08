Ким Чен Ын вместе с дочерью встретился с генералами народной армии КНДР

Фото: flickr/whitehouse45

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э встретился с генералами Корейской народной армии по случаю 75-й годовщины ее основания. Об этом в среду, 8 февраля, сообщило радио «Голос Кореи».

Лидер народной республики прибыл в гостиницу, где его встретили высокопоставленные командиры и генералы. После визита состоялся торжественный прием, на котором Ким Чен Ын выступил с речью.

На сайте радио говорилось, что лидер КНДР выразил глубокое уважение всем военнослужащим страны. По словам Ким Чен Ына, Вооруженные силы КНДР несокрушимой мощью и ценою жизни отстояли корейскую революцию и гарантировали непобедимость и могущество государства.

До этого сестра Ким Чен Ына заверила, что КНДР всегда будет в одном окопе с армией и народом России. По ее словам, вся военная техника, которой хвастаются США и страны Запада, будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа.