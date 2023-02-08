Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина, убивший собутыльника в Новой Москве, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, убивший собутыльника в Новой Москве, предстанет перед судом
Фото: пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, Щербинка, улица Мостотреста Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который во время застолья в ТиНАО убил своего знакомого. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 8 февраля.

По ее словам, 45-летнего мужчину обвиняют по статье «Убийство». Уголовное дело в скором времени будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Убийство, о котором идет речь, произошло 17 декабря 2022 года в квартире жилого дома на улице Мостотреста в городе Щербинке. По версии следствия, злоумышленник поссорился со своим 49-летним знакомым во время застолья. В ходе конфликта преступник достал нож и ударил оппонента в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемый пытался скрыться с места преступления, но вскоре был задержан.

Новая Москва Щербинка Следственный комитет Москва Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте