Мужчина, убивший собутыльника в Новой Москве, предстанет перед судом

Фото: пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, Щербинка, улица Мостотреста Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который во время застолья в ТиНАО убил своего знакомого. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 8 февраля.

По ее словам, 45-летнего мужчину обвиняют по статье «Убийство». Уголовное дело в скором времени будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Убийство, о котором идет речь, произошло 17 декабря 2022 года в квартире жилого дома на улице Мостотреста в городе Щербинке. По версии следствия, злоумышленник поссорился со своим 49-летним знакомым во время застолья. В ходе конфликта преступник достал нож и ударил оппонента в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемый пытался скрыться с места преступления, но вскоре был задержан.