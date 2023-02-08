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Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует

Никита Худяков
В мире
Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует
Фото: администрация президента РФ

Власти Афганистана в данный момент пожинают плоды хаоса, который оставили после себя США. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

— Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует, — цитирует Патрушева РИА Новости.

По его словам, происходящее может быть связано с тем, что Лондон, Вашингтон и их союзники продолжают незаконно блокировать замороженные афганские активы, которые стоило бы отправить на гуманитарные нужды населения. Секретарь Совбеза считает, что США пытаются расхитить средства, чтобы зарезервировать их для выплат компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября.

До этого Патрушев заявил, что США приняли решение о выведении войск из Афганистана для подготовки Украины к наступлению. По его словам, вывезенная из Афганистана техника была направлена в Европу, в частности в Польшу. Присутствие американской армии в Афганистане породило создание многомиллионных коррупционных схем, а также в разы увеличило производство наркотических веществ.

Николай Патрушев США Афганистан
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