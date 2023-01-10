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Патрушев заявил, что уход США из Афганистана связан с подготовкой Киева к наступлению

Лейла Алиева
В мире
Патрушев заявил, что уход США из Афганистана связан с подготовкой Киева к наступлению
Фото: skfo.gov.ru

США приняли решение о выведении войск из Афганистана для подготовки Украины к наступлению. Об этом во вторник, 10 января, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

— Внезапный уход американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно, — отметил он.

По словам Патрушева, вывезенная из Афганистана техника была направлена в Европу, в частности, в Польшу. Присутствие американской армии в Афганистане породило создание многомиллионных коррупционных схем, а также в разы увеличило производство наркотических веществ, заключил секретарь Совбеза в интервью изданию «Аргументы и факты».

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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