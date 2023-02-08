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Движение на Охотном Ряду восстановлено после ДТП
Москва, улица Охотный Ряд Карта всех событий
Проезжую часть на улице Охотный Ряд освободили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 8 февраля.
— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла на улице Охотный Ряд в районе дома № 1, строение 2. Столкнулись два автомобиля.
Еще одно ДТП произошло на 18-м километре МКАД. Столкнулись три автомобиля. Движение в районе аварии было затруднено.
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