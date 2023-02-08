Движение на Охотном Ряду восстановлено после ДТП

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, улица Охотный Ряд Карта всех событий

Проезжую часть на улице Охотный Ряд освободили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 8 февраля.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на улице Охотный Ряд в районе дома № 1, строение 2. Столкнулись два автомобиля.

Еще одно ДТП произошло на 18-м километре МКАД. Столкнулись три автомобиля. Движение в районе аварии было затруднено.