Кабаре «Сказки на ночь» выступит на выставке «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» на ВДНХ

Фото: пресс-служба мероприятия

Арт-шоу от джазового кабаре «Сказки на ночь» пройдет в рамках выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» 14 февраля.

Артисты покажут уникальные танцевальные и вокальные номера, репризы, посвященные главным звездам эпохи ар-деко Марлен Дитрих и Луизе Брукс. Участницы кабаре расскажут, почему в 20-е годы стала популярна прическа «боб», и проведут для всех желающих мастер-класс по чарльстону.

Выступление кабаре проходит в рамках выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко», которая продолжит работу до 24 марта. На выставке представлено более 300 экспонатов моды 1920-х: расшитые стеклярусом и бисером платья, туфли на целлулоидных каблуках и обувные аксессуары, сумки из драгоценных металлов, нижнее белье и корсеты, обложки журналов.