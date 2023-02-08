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Приметы и советы

Воришка угнал у пенсионера отечественный микроавтобус на северо-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Воришка угнал у пенсионера отечественный микроавтобус на северо-западе Москвы
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, улица Гамалеи Карта всех событий

На северо-западе столицы у 75-летнего пенсионера угнали припаркованный во дворе дома микроавтобус УАЗ. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 8 февраля.

По словам пострадавшего, он почти 23 года парковал автомобиль на одном и том же месте: во дворе своего дома на улице Гамалеи. Однако в какой-то момент отечественный микроавтобус просто исчез. Пенсионер обратился в полицию. Материальный ущерб оценили в 500 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре подозреваемого задержали по месту жительства. Им оказался 38-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в салон автомобиля и подобрал ключ зажигания. После этого он отогнал машину в промышленную зону в городе Мытищи, где планировал разобрать УАЗ на запчасти и продать.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Угнанный автомобиль изъяли и вернули владельцу. Фигурант же находится под подпиской о невыезде.

Другая кража автомобиля произошла в подмосковном городе Жуковском. Местный житель угнал машину, устроил ДТП и сбежал с места происшествия.

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