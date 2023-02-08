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«Сил у Америки хватает на весь земной шар»: почему США выгодно затягивание украинского кризиса

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
В мире
«Сил у Америки хватает на весь земной шар»: почему США выгодно затягивание украинского кризиса
Фото: shutterstock

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века». Такое заявление американский лидер сделал в ходе ежегодного обращения к Конгрессу. О том, что может скрываться за подобными словами и не планируют ли США затягивать боевые действия на многие десятилетия, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

— Думаю, Байден имел в виду, что спецоперация запомнится на века, а не то, что она будет столько длиться. То есть что именно в мировой памяти эта история останется надолго, — пояснил специалист.

При этом в данный момент риски продолжения конфликта высоки, уверен эксперт. На фоне специальной военной операции Америка подтверждает свою силу в разных сферах, подчеркнул он.

Благодаря украинскому кризису США усилили финансовое и политическое влияние на Евросоюз, заметил политолог.

— У американцев не было никаких поводов засунуть голову в экономику Европы, а тут появилась уникальная возможность. Танкеры везут СПГ, а закон об инфляции позволяет европейским компаниям переносить производство в США, что мы уже видим по ряду компаний. Пока весь этот шум в европейской части мира выгоден, потому что в таких условиях можно делать свои реформы, — рассказал Маркелов.

Как отметил эксперт, не за горами мощный конфликт между Китаем и Тайванем. Значительная часть выступления Байдена обращена очно или заочно к Китаю, тогда как Россия была упомянута всего несколько раз. Речь Байдена анонсировала дальнейшую экономическую войну, которая официально признана, отметил собеседник «ВМ».

При этом не стоит ждать, что новая цель США потребует прекратить сопровождение украинского конфликта, уверен политолог.

— Когда Америка займется Тайванем, она не откажется от Украины. Сил у нее хватает на весь земной шар. Я думаю, они и три конфликта потянут. Например, на Ближнем Востоке вокруг Пакистана, Ирака и так далее, — резюмировал Маркелов.

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