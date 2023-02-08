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Российская спецоперация на Украине стала «испытанием на века». Об этом сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу.

— Она стала испытанием для Америки, испытанием для всего мира, — заявил он.

Также американский лидер в очередной раз пообещал продолжать оказывать помощь украинским властям.

— Америка едина в поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно, — сказал Байден, обращаясь к украинскому послу Оксане Маркаровой, которая присутствовала на оглашении послания в качестве почетного гостя, передает РИА Новости.

Белый дом тратит десятки миллиардов долларов на разностороннюю поддержку Украины для дальнейшей эскалации конфликта, который не отвечает национальным интересам США. Об этом 7 января сообщил конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц. Он подчеркнул, что действующая администрация президента продолжает нарушать собственные красные линии, поставляя украинскому режиму все более мощное вооружение.

До этого аналитик Fox News Ребека Коффлер заявила, что при формировании своей стратегии в отношении Украины Белый дом допустил три ошибки, способные привести к поражению Киева и снижению обороноспособности США.