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Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор высмеял планы президента Польши Анджея Дуды помочь киевским властям захватить Крым.

— Президент Польши хочет, чтобы американские войска вместе с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно. С его стороны даже говорить о таком — безумие. Он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное, — заявил он.

По словам Макгрегора, Варшава всеми силами старается втянуть НАТО в украинский конфликт. Однако вступать в открытую конфронтацию с Россией остальные члены альянса не хотят, а потому стремление Польши не поддержат, заключил полковник на YouTube-канале Judging Freedom.

О последствиях ударов по российским территориям предупредил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, попытки нанести удары по Крыму с помощью американских ракет будут восприняты как объявление войны со стороны США.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Вечерней Москве», что страны Запада наращивают информационное давление на Россию из-за успехов ее армии, желая затянуть конфликт.

Крымский полуостров выбран как одна из целей информационных атак, однако вероятность успешных ударов ВСУ крайне невысока, подчеркнул он.