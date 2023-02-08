Путин призвал не распылять средства, силы и ресурсы в технологической сфере

Фото: Администрация президента РФ

Средства, силы и ресурсы в технологической сфере нельзя распылять, нужно сконцентрироваться на достижении целей развития и не позволять себе риска критической зависимости от зарубежных ресурсов. Об этом в среду, 8 февраля, заявил президент России Владимир Путин.

— Очевидно, что ни в коем случае нельзя распылять силы и средства, ресурсы. Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов, — сказал он.

По словам президента, нужно сконцентрироваться на продукциях и технологиях, которые обеспечат работу в энергетике, здравоохранении, жилищно-коммунальном комплексе, сфере безопасности и ключевых отраслях промышленности. Российский лидер отметил, что по таким направлениям Россия должна иметь базовые технологии и собственные компетенции, говорится на официальном сайте Кремля.

До этого глава государства призвал внимательно относиться к выбору научно-технологических приоритетов.