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Более 150 тысяч человек за два месяца посетили выставку о героях СВО в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Более 150 тысяч человек за два месяца посетили выставку о героях СВО в Музее Победы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы продлил работу выставки «Zаветам Vерны». Такое решение было принято в связи с большим интересом посетителей к этому проекту. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

— За два месяца с момента открытия — 9 декабря 2022 года — на выставке уже побывали более 150 тысяч человек. И это еще раз доказывает, что нашим соотечественникам и особенно молодому поколению нужно рассказывать как о героях Великой Отечественной войны, так и о подвигах тех, кто сегодня проявляет мужество, защищая Отечество, — заявил директор музея Александр Школьник.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

По его словам, выставочный проект «Zаветам Vерны» посвящен современным участникам специальной военной операции. Экспозиция проводит параллель между прошлым и настоящим.

Центральной частью экспозиции стала скульптурная группа — копия одного из барельефов Мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донбассе. Выставка дополнена фронтовыми портретами участников спецоперации и специальной локацией, где все желающие могут написать письма поддержки воинам Российской армии.

До этого сообщалось, что в музее «Главные оружейные реликвии армии» 26 февраля впервые пройдет фестиваль «Масленица на горе». В рамках мероприятия гости познакомятся с традициями проводов Масленицы, посетят концерт фолк-музыки и многое другое.

Помимо этого, Музей Победы 9 февраля организует международную онлайн-конференцию «Подвиг Сталинграда. 80 лет бессмертия». Во встрече примут участие представители 10 стран, а именно: России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана и других.

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