Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Трофименко оценил важность открытия новых участков МЦД

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Эксперт Трофименко оценил важность открытия новых участков МЦД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Открытие в столице новых участков Московских центральных диаметров (МЦД) — очень ценная инициатива, о которой говорилось еще десять лет назад в разных стратегических документах. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» ведущий эксперт Факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики Константин Трофименко.

— О том, что нужно использовать потенциал железных дорог Москвы, чтобы минимизировать грузоперевозки в пределах города говорилось давно. И было принято решение отдать предпочтение таким системам, как наземное метро по аналогу с немецким S-Bahn. И первой ласточкой среди этих систем стало МЦК, — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», когда выяснилось, что подобная схема работает, возникла идея расширить такую систему и на другие направления, выходящие за пределы Москвы. МЦД позволило улучшить качество жизни тех горожан, в чьих районах не было метро.

— Строительство этих диаметров очень логично выстроено и охватит практически всю Московскую агломерацию, — заметил Трофименко.

Благодаря этому, подчеркнул эксперт, скоростной внеуличный транспорт, не зависящий от дорожной ситуации, погоды и заторов, пришел туда, где живет большое количество людей.

Кроме того, МЦД является мощнейшим драйвером развития районов, поскольку вблизи этих комплексов сразу появляются торговые центры и социально важные объекты, заключил Трофименко.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже осенью 2023 года в столице откроют два новых Московских центральных диаметра — МЦД-3 и МЦД-4. В рамках мероприятия гости смогут познакомиться с традициями проводов Масленицы, попробовать блины с разными начинками, посетить концерт фолк-музыки и многое другое.

Эксперты МЦД Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте