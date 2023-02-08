Эксперт Трофименко оценил важность открытия новых участков МЦД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Открытие в столице новых участков Московских центральных диаметров (МЦД) — очень ценная инициатива, о которой говорилось еще десять лет назад в разных стратегических документах. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» ведущий эксперт Факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики Константин Трофименко.

— О том, что нужно использовать потенциал железных дорог Москвы, чтобы минимизировать грузоперевозки в пределах города говорилось давно. И было принято решение отдать предпочтение таким системам, как наземное метро по аналогу с немецким S-Bahn. И первой ласточкой среди этих систем стало МЦК, — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», когда выяснилось, что подобная схема работает, возникла идея расширить такую систему и на другие направления, выходящие за пределы Москвы. МЦД позволило улучшить качество жизни тех горожан, в чьих районах не было метро.

— Строительство этих диаметров очень логично выстроено и охватит практически всю Московскую агломерацию, — заметил Трофименко.

Благодаря этому, подчеркнул эксперт, скоростной внеуличный транспорт, не зависящий от дорожной ситуации, погоды и заторов, пришел туда, где живет большое количество людей.

Кроме того, МЦД является мощнейшим драйвером развития районов, поскольку вблизи этих комплексов сразу появляются торговые центры и социально важные объекты, заключил Трофименко.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже осенью 2023 года в столице откроют два новых Московских центральных диаметра — МЦД-3 и МЦД-4. В рамках мероприятия гости смогут познакомиться с традициями проводов Масленицы, попробовать блины с разными начинками, посетить концерт фолк-музыки и многое другое.