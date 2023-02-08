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Минфин США исключил Лепса из санкционного списка

Евгений Белоусов
В мире
Минфин США исключил Лепса из санкционного списка
Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Американский Минфин исключил российского певца Григория Лепса из своего санкционного списка. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, из перечня исключили криминальных авторитетов из республик бывшего СССР: Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова, передает ТАСС.

В декабре прошлого года Евросоюз ввел санкции против режиссера Никиты Михалкова, телеведущего Бориса Корчевникова и Григория Лепса. Их активы были заморожены на территории Европы. Кроме того, фигурантам санкций запретили поездки в страны Евросоюза, следует из данных журнала.

Концертный директор артиста Кирилл Чибисов рассказал, что Лепс лишился крупной суммы денег из-за санкций западных стран. Последние 20 лет музыкант хранил часть заработанных средств в американских и британских банках. Однако артист не может появиться в США или в Великобритании, поскольку ему запретили въезжать в эти страны.

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