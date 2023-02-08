Соблюдайте меры предосторожности: какие штаммы коронавируса сейчас активны и как себя обезопасить

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В России снова растет число заболевших коронавирусом. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, число заболевших COVID-19 в России действительно возросло, но в пределах статистических колебаний:

— Я считаю, что сейчас рано говорить об активизации вируса и значительном росте заболевших в стране. Если за эту неделю заболеваемость вырастет в разы, тогда можно будет делать выводы об активизации.

Он выразил мнение, что ее может спровоцировать только новый штамм вируса, с которым до сегодняшнего дня мы не были знакомы.

Врач-иммунолог, аллерголог Надежда Логина, в свою очередь, рассказала, что в осенне-зимнее время всегда обостряются разные вирусы гриппа и простудных заболеваний:

— Эта активация — привычное сезонное явление, поэтому надо соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя.

Способы защиты

Вирусолог выразил мнение, что способы защиты от коронавируса не изменились со времен первой пандемии. Среди них он назвал:

Вакцинацию.

Дистанцирование.

Ношение масок.

Обработка рук.

— Вакцинация — самый действенный способ борьбы с заболеванием, — подчеркнул Альтштейн.

В случае когда нельзя избежать контактов с людьми, Логина рекомендовала использовать специальные профилактические препараты против респираторно-вирусных инфекций:

— Это не лекарственные препараты, их использование безопасно. Они работают как респиратор и образуют пленку в слизистых путях, которая не пропускает инфекцию внутрь.

Патогенность действующих вирусов

На протяжении последнего года, как рассказал Альтштейн, в нашей стране активно циркулирует штамм «омикрон», который мутирует в разные виды вирусов:

— Все они примерно одинаковы по уровню патогенности и проценту смертности. Самыми заразными из них были варианты BA.1, BA.2 и BA.5.

Но сегодня, по его мнению, циркулируют менее опасные типы инфекции:

— Сказать, что они особенно заразные и провоцируют высокую летальность, нельзя, — успокоил вирусолог.