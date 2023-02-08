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Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы за 2022 год молодым ученым

Евгений Жуков
Город
Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы за 2022 год молодым ученым
Фото: «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин в День российской науки вручил премии правительства города за 2022 год молодым ученым. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Поздравляю с Днем российской науки и с заслуженными премиями Москвы, которые вы завоевали в такой сложной конкурентной борьбе. В этом году на каждую премию приходилось более 20 претендентов. И, конечно, была нелегкая борьба, но вы выиграли достойно. С этим вас с удовольствием поздравляю, — заявил глава города.

От также отметил высокую значимость разработок, сделанных лауреатами в сфере информационных технологий, биологии и других направлений, не только для Москвы, но и для всей России.

В прошлом году сотрудники 210 организаций подали 1123 заявки, а лауреатами премий стали только 90 молодых ученых, чьи исследования на сегодняшний день уже успели себя зарекомендовать на практике.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, реконструкция закончится в 124 поликлиниках.

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