ФСБ ввела режим контртеррористической операции в Ставропольском крае

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Режим контртеррористической операции введен в границах хутора Петровский на Ставрополье. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

— В целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО в границах хутора Петровский Советского городского округа, — передает сообщение РИА Новости.

До этого сотрудники ведомства задержали в Свердловской области троих россиян, которые готовили теракт на железнодорожном объекте. В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты символика украинского националистического вооруженного формирования, средства связи и подробная схема расположения объектов регионального отделения ОАО «РЖД».

Кроме того, сотрудники ведомства ликвидировали двоих террористов, которые готовили теракт в городе Чегеме Кабардино-Балкарской Республики.