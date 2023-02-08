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Сноуден отреагировал на расследование о подрыве «Северных потоков» силами США

Евгений Жуков
В мире
Сноуден отреагировал на расследование о подрыве «Северных потоков» силами США
Фото: imago/Eibner Europa

Бывший сотрудник агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предложил своим подписчикам в социальной сети Twitter вспомнить о секретных операциях, которые проводили американские спецслужбы, однако Вашингтон при этом решительно открещивался от причастности Штатов.

— Можете вспомнить исторические примеры секретных операций, за которые Белый дом нес ответственность, но категорически отрицал это? Помимо, разумеется, той небольшой шумихи с «массовой слежкой», — заявил Сноуден.

К примеру, он напомнил о спланированной спецслужбами США военной операции в заливе Свиней в южной части Кубы в начале 60-х годов прошлого столетия с целью свержения правительства во главе с Фиделем Кастро, причастность к которой Белый дом также отрицал.

До этого американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», а затем ее активировали норвежцы.

Позднее Херш подтвердил свое авторство.

Спецоперации США Эдвард Сноуден
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