Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шольц и Зеленский заблудились на встрече в Елисейском дворце

Юлия Курганова
В мире
Шольц и Зеленский заблудились на встрече в Елисейском дворце
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц перепутали места во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Перед началом совместной пресс-конференции в Елисейском дворце глава Германии направился к трибуне с флагом Украины, в то время как украинский лидер встал перед национальными символами ФРГ и Европейского союза. Макрон, который стоял между ними, при помощи характерного жеста предложил политикам поменяться местами.

После этого под смех публики Зеленский указал на флаг Украины со словами «кажется это наш», передает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

Встреча в Париже проходит в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг, 9 февраля.

Читатели агентства Bloomberg UK в соцсети Twitter возмутились из-за кадра с объятиями Владимира Зеленского и журналистки во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Было опубликовало видео, на котором украинская журналистка выразила сожаление, что не может обнять лидера страны. В ответ на это он спустился к ней со словами «почему нет?».

Украина Франция Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Париж
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Непростые обнимания: что такое тактильный голод и как с ним бороться

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте