Шольц и Зеленский заблудились на встрече в Елисейском дворце

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц перепутали места во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Перед началом совместной пресс-конференции в Елисейском дворце глава Германии направился к трибуне с флагом Украины, в то время как украинский лидер встал перед национальными символами ФРГ и Европейского союза. Макрон, который стоял между ними, при помощи характерного жеста предложил политикам поменяться местами.

После этого под смех публики Зеленский указал на флаг Украины со словами «кажется это наш», передает РИА Новости.

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Встреча в Париже проходит в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг, 9 февраля.

Читатели агентства Bloomberg UK в соцсети Twitter возмутились из-за кадра с объятиями Владимира Зеленского и журналистки во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Было опубликовало видео, на котором украинская журналистка выразила сожаление, что не может обнять лидера страны. В ответ на это он спустился к ней со словами «почему нет?».