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Приметы и советы

Риелтор Коноплев объяснил, как правильно выбирать квартиру перед покупкой

Юлия Курганова
Общество
Риелтор Коноплев объяснил, как правильно выбирать квартиру перед покупкой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Риелтор Евгений Коноплев назвал основные правила выбора квартиры. Также он порекомендовал прибегать к некоторым хитростям и продавцам жилья.

Специалист посоветовал не пылесосить вентиляционные решетки перед осмотром, даже если они сильно запылились. По его словам, так будущие покупатели точно поймут, что вентиляция работает и тянет воздух.

Кроме того, риелтор порекомендовал не перекрашивать потолки в квартире перед продажей.

— Лучше дайте скидку покупателю в 20 тысяч рублей, чтобы он сам его покрасил. А если это сделаете вы, может создаться впечатление, что вас когда-то залили, и вы это просто маскируете, — объяснил он.

Коноплев подчеркнул, что в первую очередь покупателям нужно осмотреть санузел: открыть люк развода канализации, проверить работу щитка и сопоставить все со схемой. После осмотра жилья следует пройтись и по всему подъезду. Специалист посоветовал заглянуть в подвал и обратить внимание на запахи на лестничной клетке, а если в доме работает консьерж, то поговорить с ним.

— Важно понимать, не сырой ли в доме подвал, пахнет ли там сигаретами, стоят ли пепельницы. Есть ли в подъезде велосипеды, приставленные прямо к перилам, или наоборот на площадках творится бардак, — цитирует риелтора портал «Мослента».

В столице сформировался дефицит классических квартир, который привел к росту их стоимости. Об этом рассказали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

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