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Приметы и советы

Байден признался, что пригрозил лидеру КНР Цзиньпину

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден признался, что пригрозил лидеру КНР Цзиньпину
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что пригрозил председателю Китая Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки РФ в специальной операции на Украине.

— Я звонил ему летом, чтобы сказать — это не угроза, просто наблюдение. Посмотрите, что произошло с Россией. 600 американских корпораций ушли из нее, от McDonald`s до Exxon, — рассказал он телеканалу PBS.

Американский лидер отметил, что, несмотря на ожидания поддержки Пекином Москвы, этого не случилось.

Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века». Такое заявление он сделал в ходе ежегодного обращения к Конгрессу. О том, что может скрываться за подобными словами и не планируют ли США затягивать боевые действия на многие десятилетия, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов. По его словам, в данный момент риски продолжения конфликта высоки. На фоне специальной военной операции Соединенные Штаты Америки подтверждают свою силу в разных сферах, подчеркнул он.

Украина Джо Байден Спецоперации Россия США
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