«Копия папа!»: Арнтгольц с Богатыревым крупным планом показали сына Данилу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц впервые за долгое время поделились с поклонниками снимком с сыном Данилой. Супруги с наследником прогуливались по зимнему лесу.

Трогательное фото с супругой и малышом опубликовал на своей странице в соцсети артист. Поклонники звездной пары отметили, что мальчик становится все больше похож на отца.

«Малыш на Марка похож»; «Любви и счастья вам, вы замечательная пара!»; «Мамина радость, папина копия!»; «Такой красивый сынишка», — написали фолловеры, передает портал «7дней».

Для Богатырева сын является первенцем, у Арнтгольц есть 13-летняя дочь Маша от актера Ивана Жидкова.

Актер театра и кино Игорь Петренко погасил многомиллионный долг по алиментам перед экс-женой Екатериной Климовой. Теперь он решил пересмотреть условия по выплатам. Артист хочет снизить размер алиментов. Представители многодетного отца уже обратились с соответствующим иском в Гагаринский районный суд. Одним из оснований является то, что договор, заключенный между родителями в 2015 году, определенно не учитывает новых обстоятельств в жизни Петренко — троих дочерей, которые родились у него в новом браке с Кристиной Бродской.