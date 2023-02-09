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«Только на него могла опереться»: мать Костомарова рассказала, что не перестает молиться за сына

Араз Салехов
Общество
«Только на него могла опереться»: мать Костомарова рассказала, что не перестает молиться за сына
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Олимпийский чемпион Роман Костомаров 8 февраля отметил свое 46-летие. Врачи уже больше месяца борются за здоровье фигуриста. Мать спортсмена Валентина Николаевна рассказала, что не перестает молиться за сына.

— То, что он у меня есть, и то, что он меня всегда поддерживал, всегда... Я только на него могла опереться, понимаете, — поделилась она.

Мама спортсмена также поблагодарила врачей за их работу, сообщает Aif.ru.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров уже на протяжении месяца борется за свою жизнь: тяжелая форма пневмонии привела к ухудшению состояния спортсмена. Несмотря на все трудности, жена фигуриста Оксана Домнина не теряет надежды на выздоровление мужа. В своем микроблоге фигуристка выложила пост, в котором поделилась своими переживаниями о происходящем и поздравила мужа с 46-летием.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил «Вечерней Москве», почему Костомарову потребовалась ампутация. По его словам, тяжелое течение заболевания может дать осложнения и спровоцировать некроз.

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