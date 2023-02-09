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Приметы и советы

Девять украинских беспилотников сбили в Брянской области

Лейла Алиева
Происшествия
Девять украинских беспилотников сбили в Брянской области
Фото: shutterstock

Украинские военные атаковали Стародубский район Брянской области с помощью беспилотников. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять, — рассказал он.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ночном обстреле украинскими силами населенного пункта Шебекино. Он добавил, что в результате обстрела пострадали 12 частных домовладений и два автомобиля. Помимо этого, украинские солдаты повредили опору электропередачи. В результате инцидента пострадали шесть человек.

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