Девять украинских беспилотников сбили в Брянской области

Фото: shutterstock

Украинские военные атаковали Стародубский район Брянской области с помощью беспилотников. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять, — рассказал он.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ночном обстреле украинскими силами населенного пункта Шебекино. Он добавил, что в результате обстрела пострадали 12 частных домовладений и два автомобиля. Помимо этого, украинские солдаты повредили опору электропередачи. В результате инцидента пострадали шесть человек.