«Михаил, ты идиот?»: Лабковский жалеет, что отказался вести программу с Малышевой

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В свое время психолог Михаил Лабковский отказался от выгодного предложения стать соведущим шоу Первого канала вместе с Еленой Малышевой. По его мнению, из-за собственной расчетливости он упустил шанс стать телезвездой.

Эксперт поделился, что несколько лет назад Малышева придумала телепередачу для него — «Голая правда». Они даже сняли несколько программ, однако после продолжения передачи не было, поскольку Лабковскому за них не заплатили. В наши дни психолог признался, что жалеет о своей дерзости по отношению к Елене Васильевне.

— Наши общие друзья сказали: «Михаил, ты что идиот? Какие деньги? У тебя на Первом канале еженедельная программа». Первый канал еще давал телефон моих консультаций в онлайн-трансляциях. Я реально не допер… Сделал глупость, — заявил он в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

Психолог Лабковский объяснил, что желание внезапно разбогатеть — нездоровое. В интервью Софико Шеварднадзе он заявил, что если человек проснулся с желанием зарабатывать гораздо больше, то нужно смотреть на причину этого желания. По его словам, такое желание ненормальное и продиктовано страхом и тревогой.