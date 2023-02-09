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Эксперт Горин назвал три способа привлечь туристов в Россию

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Горин назвал три способа привлечь туристов в Россию
Фото: Pixabay

Упрощенный визовый режим, транспортная доступность и удобные платежные решения обеспечат возможность развития въездного туризма. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Эксперт отметил, что нужно решить эти три вопроса, чтобы привлечь в Россию туристов из разных стран. За последний год падение туристических поездок составило 96 процентов по сравнению с 2019 годом.

Горин также сообщил, что отрасли очень не хватает туристов из Китая, на которых приходилась половина всех поездок. В связи с этим, по словам специалиста, необходимо открыть групповые безвизовые поездки с Китаем, передает НСН.

Ранее ассоциация туроператоров России (АТОР) перечислила самые бюджетные направления для граждан РФ на предстоящую весну. Среди предложений по внутреннему туризму самыми экономными стали путевки в Санкт-Петербург и по Золотому кольцу, передает Nation news.

Чаще всего на период длинных февральских выходных россияне приобретают авиабилеты в Сочи, Минеральные Воды, а также в Санкт-Петербург. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

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