Стоматолог Кулясов пояснил, к каким проблемам со здоровьем может привести неправильный прикус

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Неправильный прикус не только оказывает влияние на состояние зубов, но и может привести к возникновению серьезных нарушений работы целого ряда систем организма. Об этом рассказал врач-стоматолог, ортопед Григорий Кулясов.

Проблемы с прикусом могут привести к воспалению десен и неравномерному стиранию зубной эмали, у человека может возникнуть кариес. Также могут возникнуть проблемы с височно-челюстным суставом.

Кроме того, неправильный прикус может стать причиной хронических головных болей, головокружений, звона в ушах.

Аномалии прикуса влияют на положение суставов, шеи, спины и позвоночного столба. Смещение нижней челюсти приводит к смещению подъязычной кости, что, в свою очередь, провоцирует спазм мышц шеи, передает РИАМО.

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