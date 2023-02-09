Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стоматолог Кулясов пояснил, к каким проблемам со здоровьем может привести неправильный прикус

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог Кулясов пояснил, к каким проблемам со здоровьем может привести неправильный прикус
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Неправильный прикус не только оказывает влияние на состояние зубов, но и может привести к возникновению серьезных нарушений работы целого ряда систем организма. Об этом рассказал врач-стоматолог, ортопед Григорий Кулясов.

Проблемы с прикусом могут привести к воспалению десен и неравномерному стиранию зубной эмали, у человека может возникнуть кариес. Также могут возникнуть проблемы с височно-челюстным суставом.

Кроме того, неправильный прикус может стать причиной хронических головных болей, головокружений, звона в ушах.

Аномалии прикуса влияют на положение суставов, шеи, спины и позвоночного столба. Смещение нижней челюсти приводит к смещению подъязычной кости, что, в свою очередь, провоцирует спазм мышц шеи, передает РИАМО.

Ранее стоматолог Глеб Пекли рассказал, что стоматология в России находится на высоком уровне. Современные клиники покупают новое оборудование, стараются работать на новых материалах, по новым методикам, передает Царьград.

Кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед и пародонтолог Магомед Дахкильгов рассказал, чем опасны вейпы для полости рта.

стоматологи стоматология Зубы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Непростые обнимания: что такое тактильный голод и как с ним бороться

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте