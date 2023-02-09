Трегулова покидает должность гендиректора Третьяковской галереи

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Зельфира Трегулова покидает должность генерального директора Третьяковской галереи в связи с завершением срока трудового контракта. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

— Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта, — говорится в сообщении.

Трегулова возглавляла Государственную Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. Под её руководством было организовано множество масштабных просветительских, выставочных и образовательных проектов.

В пресс-службе Минкультуры отметили, что новому гендиректору предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея, а также продолжить развитие Третьяковской галереи и ее филиалов.

До этого сообщалось, что два учреждения из Москвы вошли в тройку лидеров медиарейтинга музеев в 2022 году.