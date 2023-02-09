Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначили Елену Проничеву

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На должность нового генерального директора Государственной Третьяковской галереи назначили Елену Проничеву. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

— Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта, — говорится в сообщении.

Проничевой предстоит продолжить развитие музея и ее филиалов, в частности в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов.

Зельфира Трегулова покинула должность генерального директора Третьяковской галереи в связи с завершением срока трудового контракта. Она возглавляла Государственную Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. Под её руководством было организовано множество масштабных просветительских, выставочных и образовательных проектов.