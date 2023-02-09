Парк Горького пригласил всех жителей Москвы подготовиться к беговому сезону

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С 9 февраля все желающие научиться правильной технике бега смогут записаться на бесплатные тренировки в Парке Горького. Занятия будут проводиться по понедельникам, четвергам и пятницам.

Заниматься с горожанами будут профессиональные спортсмены Григорий Степанов и Алексей Бордаков. Они пробежали десятки марафонов во многих странах и теперь готовы обучить правильной технике начинающих и более продвинутых бегунов.

Кроме того, у горожан также есть возможность присоединиться к интенсивным кроссам на дистанции от 20 до 40 километров в соревновательном темпе. Новички могут пробежать дистанцию от трех до пяти километров. Проходить маршруты можно постепенно, улучшая свои показатели к каждому занятию.

Записаться на бесплатные тренировки можно на сайте Парка Горького.

Весной там планируется проведение беговых экскурсий и лекций с приглашенными гостями. Такой формат позволит горожанам совместить спортивный и образовательный досуг, передает официальный сайт мэра Москвы.

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