Специалисты завершили капремонт фасада дома на Малой Лубянке

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Малая Лубянка, 16 Карта всех событий

В рамках столичной программы капремонта жилого фонда были завершены работы по обновлению фасада дома на улице Малой Лубянке. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

— Для того чтобы с максимальной точностью сохранить первозданную красоту этого исторического объекта, мы разработали уникальный проект проведения работ. Специалисты кропотливо подобрали максимально подходящие материалы и технологии. А для удобства жителей работы по капремонту фасада разбили на несколько этапов, — рассказал он.

По словам Кожиченкова, восстановление знаменитых домов является важной задачей для Фонда капитального ремонта столицы. Он добавил, что каждый из таких объектов — истинная жемчужина капремонта.

Специалисты восстановили фасад здания, проведя расчистку плоскостей от накопившихся загрязнений. Также отремонтировали штукатурный слой, заделав трещины передовым строительным составом. Кроме того, специалисты покрыли места намокания биозащитным слоем. Большое внимание было уделено сохранению архитектурного декора. Мастера восстановили межэтажные пояса и аттиковые завершения. Был приведен в порядок водосток, а цоколь здания отделали плиткой.

В этом здании с 1919 года находилось Российское телеграфное агентство (РОСТА), где трудились и создавали свои плакаты Владимир Маяковский и Александр Родченко, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что завершился капремонт дома 1927 года постройки на Малой Бронной улице.