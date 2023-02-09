Александр Козлов отметил удобство программы «Электронный дом» для горожан

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сервис «Электронный дом» удобен для жителей столицы и способствует росту правового сознания собственников. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Считаю очень важным, что во время диалога президента страны Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина была поднята тема жилищной политики в широком смысле. Прозвучавшая на встрече тема цифровой демократии применительно к управлению домом — это важнейшее преобразование, которое дает возможность собственнику жилья удобным способом участвовать в управлении домом, — отметил он.

Благодаря сервису «Электронный дом» горожане имеют возможность проводить собрания, голосовать, принимать решения, которые касаются малых и больших вопросов в управлении домом, передает агентство городских новостей «Москва».

На сегодняшний день в столице активно применяются цифровые технологии для проектирования зданий, одна из которых — «Электронный дом». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, теперь горожане получили возможность цифрового управления своим жильем.

К столичным электронным проектам присоединилось уже более 6,7 миллиона человек, а сами сервисы стали незаменимым инструментом управления городом. Так, 97 процентов домов подключили к платформе «Электронный дом».