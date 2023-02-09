В Кремле призвали провести открытое расследование по подрыву «Северных потоков»

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Расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша касательно «Северных потоков» показывает необходимость открытого международного следствия и наказания виновных. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— В этом плане вы видите определенные пересечения, но, конечно же, появление таких материалов лишний раз показывает необходимость открытого международного расследования этого беспрецедентного нападения на важнейшую инфраструктуру, на критическую инфраструктуру, международную критическую инфраструктуру. Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно, — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, с российской стороны уже были заявления о причастности Запада к организации терактов. Песков добавил, что статья Херша примечательна глубиной анализа и стройностью изложения.

В статье говорится, что водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северных потоков», а затем норвежцы ее активировали.

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.