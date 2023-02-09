Посвященный развитию территорий форум «Технологии большого города» пройдет в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

Форум «Технологии большого города» пройдет на площадке ГБУ «Мосстройинформ» 16 февраля. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Отмечается, что данный форум пройдет уже во второй раз, а его темой традиционно станет устойчивое развитие территорий. На этот раз эксперты обсудят технологии и стандарты «зеленых» многоквартирных жилых домов, экологичный транспорт, технологии восстановления и сохранения экологии в городской среде и многое другое.

Форум организован при поддержке столичного департамента градостроительной политики, московского Агентства инноваций, а также консалтингового агентства Trend Hunter и портала «СтроимПросто».

По словам директора Trend Hunter Елизаветы Мартыновой, основная миссия форума заключается в налаживании качественного межотраслевого диалога для поиска решений задач, стоящих перед строительной отраслью.

В свою очередь директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова выразила надежду на то, что совместно с участниками мероприятия получится создать демократичное сообщество, в котором соберутся участники строительной отрасли, а именно представители органов власти, девелоперские компании, а также разработчики профильных технологических решений.

До этого стало известно, что инвесторы построят в Москве 13 офисных центров, где смогут работать более 36 тысяч человек, в рамках соглашений, подписанных с городом по программе стимулирования создания МПТ.

Инвестиции в реализацию этих проектов составят почти 55 миллиардов рублей. После завершения строительства в городе появится более 36 тысяч рабочих мест.