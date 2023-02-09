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Олег Артемьев: В ближайшее время столица упрочит лидирующие позиции в важнейших отраслях науки и техники

Никита Худяков
Город
Олег Артемьев: В ближайшее время столица упрочит лидирующие позиции в важнейших отраслях науки и техники
Фото: АГН Москва

Столица упрочит лидирующие позиции в разработке беспилотных систем, электромобилестроении и сфере искусственного интеллекта. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

— Современная, компактная, высокотехнологичная и экологически безопасная — вот она, новая московская индустрия. Уже в ближайшее время столица упрочит свои лидирующие позиции в трех важнейших, топовых отраслях науки, техники и промышленности — беспилотных системах, искусственном интеллекте и электромобилестроении, — отметил парламентарий.

Он также добавил, что перевод промышленности Москвы на новые рельсы — титаническая задача. Город делает все возможное для создания бизнесу комфортных условий для развития, передает слова Артемьева агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о результатах московской программы тестирования инноваций. По ее словам, за три года инициировано больше 300 испытаний. Сейчас тесты проходят на площадках РЖД, «Билайна», X5 Group, банка «Открытие» и других государственных организаций.

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