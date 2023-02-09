Зеленский заявил о плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении «разрушить демократический порядок» в Молдавии.

— Недавно я говорил с президентом Молдавии Майей Санду и проинформировал ее о том, что получилось перехватить нашей разведке, — детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии, — сказал украинский лидер.

Соответствующие данные, продолжил Зеленский, были якобы перехвачены украинской разведкой. По утверждениям главы государства, там описан план по «слому Молдавии» и установлению контроля над ней, передает РИА Новости.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время западные страны «приглядывают» Молдавию на роль «следующей Украины», чему может поспособствовать действующий президент республики.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что США и их союзники стремятся сделать из Молдавии «анти-Россию 2.0» по примеру Украины, что обернется для страны обнищанием. По его словам, антироссийский курс Молдавии проявляется в ее политике, культуре и экономике.