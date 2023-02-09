Евро исключат из структуры ФНБ в 2023 году

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Министерство финансов России планирует обнулить остатки в евро на счетах Фонда национального благосостояния (ФНБ) до конца 2023 года. Об этом в четверг, 9 февраля, сказал заместитель главы ведомства Владимир Колычев.

— Если вопрос, будет ли евро обнулен, — он обязательно будет обнулен в этом году. В ФНБ и рубли могут быть, — заявил Колычев.

Помимо этого, он отметил, что ведомство постепенно будет приводить структуру ФНБ в соответствие с новыми нормативами таким образом, чтобы в нем остались рубли, юани и золото, передает ТАСС.

До этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на сегодняшний день Россия потеряла доверие к американскому доллару как к расчетной валюте. По его словам, актуальная мировая обстановка показала, что евро, доллары и фунты являются совершенно ненадежным инструментом.

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам по итогам 2022 года. Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Вечерней Москве», что эти резервы являются важной составляющей российской экономики, однако их лучше использовать во время напряженных ситуаций.