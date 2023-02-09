ЕК раскрыла подробности нового пакета санкций против России

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Десятый пакет антироссийских санкций ЕС будет предложен уже в ближайшие дни. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Россия должна нести ответственность, платить цену. Санкции затронут политических и военных лидеров, а также пропагандистов, — сказала она.

Известно, что новый пакет мер будет включать в себя дополнительные экспортные запреты более чем на 10 миллиардов евро. При этом глава Евросовета Шарль Мишель добавил, что считает справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины, передает ТАСС.

До этого стало известно, что на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского Великобритания объявила о новых ограничениях, введенных в адрес РФ. В новый список санкций вошли восемь физических и семь юридических лиц.

5 февраля украинский лидер ввел санкции против 200 российских компаний и предприятий. Во время своего выступления Зеленский подчеркнул, что подобная мера не будет последней.