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Москва возглавила рейтинг АСИ по уровню качества жизни

Никита Худяков
Город
Москва возглавила рейтинг АСИ по уровню качества жизни
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, подготовленный Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом в четверг, 9 февраля, сообщила генеральный директор агентства Светлана Чупшева.

Москва лидирует в рейтинг второй год подряд. Также в первую десятку попали Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Татарстан, Белгородская область, Чечня, Тульская и Калининградская области.

Вторую десятку открывает Московская область. Регион показал наибольший рост относительно прошлого года. Следом идут Севастополь, Пензенская, Свердловская и Челябинская области, Чувашия, Нижегородская, Сахалинская и Самарская области, а также Камчатский край.

В рейтинге, как уточняется, учитывались показатели по 141 параметру. С помощью специальной структуры АСИ удалось получить наиболее полную картину качества жизни в регионах, в рейтинге отталкивались от показателей по 10 направлениям, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что в 2022 году Москву номинировали на 15 российских и пять международных премий, а престижные награды в сфере технологий получили 30 городских проектов.

Так, в прошлом году Москва возглавила национальный рейтинг по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также заняла первое место в индексе цифровизации городского хозяйства «IQ городов».

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