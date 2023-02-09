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Приметы и советы

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку авто

Евгений Белоусов
Общество
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку авто
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла законопроект с предложением разрешить использовать материнский капитал для покупки автомобиля. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 9 февраля, в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно опубликованному документу, автомобиль, приобретенный с использованием средств материнского капитала, не подлежит продаже в течение трех лет с момента регистрации.

Уточняется, что тратить маткапитал можно будет только на покупку автомобиля, произведенного на территории России, говорится на сайте Госдумы.

С 1 февраля размер выплат на первого ребенка составляет 587 тысяч рублей, а на второго — 775,6 тысячи рублей. Если родители уже получали материнский капитал на первого ребенка, то выплата за рождение второго составит 188,6 тысячи рублей.

Ежегодно в феврале проводится индексация пособий и социальных выплат. Итоговую сумму рассчитывают исходя из инфляции за прошлый год.

В 2023 году коэффициент составит 1,119 пункта. Более 40 денежных мер поддержки увеличат на 11,9 процента. Более того, на портале госуслуг начнет работать биометрия. Какие еще нововведения ждут россиян с 1 февраля — в материале «Вечерней Москвы».

Госдума Автомобили Материнский капитал
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