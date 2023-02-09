Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание Вооруженных сил Украины сдавать Артемовск попыткой выиграть время для получения западного вооружения. Об этом в четверг, 9 февраля, он рассказал в интервью журналу Der Spiegel.

— Мы в настоящее время приобретаем время для поставок оружия для того, чтобы наша армия была усилена, — заявил украинский лидер, отвечая на вопрос, почему его армия не покидает город.

Он также добавил, что украинские спецслужбы и представители армии не согласны с выводами западных экспертов, что Артемовск не имеет существенного стратегического значения, передает ТАСС.

До этого генерал-майор Службы безопасности Украины в запасе Виктор Ягун заявил, что украинские подразделения несут серьезные потери в боях под Артемовском. Несмотря на это, Ягун добавил, что решение об отступлении ВСУ из Артемовска стратегически неудачно для солдат.

В свою очередь советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев платит высочайшую цену за удержание Артемовска, однако точные данные о человеческих потерях назвать не получится.