Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС против ядерной энергетики России
Правительство Болгарии наложит вето против возможных санкций Европейского союза, которые будут касаться российской ядерной энергетики. Об этом сообщил президент государства Румен Радев в четверг, 9 февраля.
— Болгария не может одобрить возможные европейские санкции против России в области ядерной энергетики, поскольку они напрямую коснутся нашей энергетики. Поэтому, если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето, — цитирует Радева радиостанция BNR.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о завершении подготовки десятого пакета антироссийских санкций ЕС. Так, новые ограничения будут включать в себя дополнительные экспортные запреты более чем на десять миллиардов евро. Отмечается, что глава Европейского совета Шарль Мишель считает справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины.
При этом на фоне визита украинского лидера Владимира Зеленского Великобритания объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. Как уточняется, в новый пакет ограничительных мер вошли восемь физических и семь юридических лиц.