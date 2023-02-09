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Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС против ядерной энергетики России

Лала Манушакян
В мире
Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС против ядерной энергетики России
Фото: Pixabay

Правительство Болгарии наложит вето против возможных санкций Европейского союза, которые будут касаться российской ядерной энергетики. Об этом сообщил президент государства Румен Радев в четверг, 9 февраля.

— Болгария не может одобрить возможные европейские санкции против России в области ядерной энергетики, поскольку они напрямую коснутся нашей энергетики. Поэтому, если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето, — цитирует Радева радиостанция BNR.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о завершении подготовки десятого пакета антироссийских санкций ЕС. Так, новые ограничения будут включать в себя дополнительные экспортные запреты более чем на десять миллиардов евро. Отмечается, что глава Европейского совета Шарль Мишель считает справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины.

При этом на фоне визита украинского лидера Владимира Зеленского Великобритания объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. Как уточняется, в новый пакет ограничительных мер вошли восемь физических и семь юридических лиц.

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