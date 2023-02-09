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Участок Проектируемого проезда № 4062 перекроют с 10 февраля из-за киносъемок

Евгений Белоусов
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Участок Проектируемого проезда № 4062 перекроют с 10 февраля из-за киносъемок
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Москва, Проектируемый проезд № 4062 Карта всех событий

Участок Проектируемого проезда № 4062 будет временно закрыт с 10 февраля. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут действовать с 22:00 10 февраля до 04:00 11 февраля. На участке будут проводиться съемки кино, говорится в Telеgram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 28 января автобусный маршрут № 394 начал курсировать до кластера «Ломоносов» инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы». Благодаря этому поездки пассажиров запада и юго-запада столицы будут удобнее.

21 января маршруты автобусов № 577 и 879 были продлены до остановки «Бархатная роща». Такое решение даст возможность жителям поселения Воскресенске удобнее добираться до станции метро «Теплый Стан».

Также стало известно о появлении десяти новых автобусных маршрутов в столице. Больше всего новых маршрутов появилось в ТиНАО и ЮВАО — по три в обоих округах. Новыми путями пользуются свыше 22 тысяч горожан ежедневно.

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