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Сергей Собянин: Москва представила около 130 своих практик на платформе Агентства стратегических инициатив

Евгений Жуков
Город
Сергей Собянин: Москва представила около 130 своих практик на платформе Агентства стратегических инициатив
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Столица делится своими лучшими практиками с регионами с помощью платформы, созданной Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 9 февраля.

В настоящее время на ней представлено порядка 130 различных проектов, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выступил на заседании наблюдательного совета АСИ, которое провел президент России Владимир Путин.

— На платформе АСИ собирается огромный пул разных социальных инициатив, которые идут от субъектов Федерации, от бизнеса, от людей, от экспертов. И эта площадка, на которой выставляются проекты и активно внедряются в разные регионы, — конечно, мне кажется очевидным, что это нужная и важная работа, — сказал глава города.

Среди представленных столичных инициатив он назвал Портал поставщиков, помогающий малому и среднему бизнесу из любой точки страны найти заказчика в лице органов государственной власти субъектов России или муниципалитетов.

Помимо этого, на площадке представлены проекты «Московское долголетие» и «Московская электронная школа». По словам Собянина, в 2022 году последним проектом заинтересовались власти Калуги, а в 2023-м его намерены внедрить в Подмосковье.

Часть из готовящихся к размещению проектов на платформе АСИ относится к системе здравоохранения. В частности, это внедрение технологии искусственного интеллекта для постановки диагнозов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого генеральный директор агентства Светлана Чупшева заявила, что Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, подготовленный АСИ. При этом Москва лидирует в рейтинге второй год подряд.

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