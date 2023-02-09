Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Москвы поздравили МАЦ с днем гражданской авиации России

Евгений Жуков
Город
Власти Москвы поздравили МАЦ с днем гражданской авиации России
Фото: Пресс-служба ГКУ МАЦ

Столичные власти поздравили со 100-летием гражданской авиации России сотрудников Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Поздравляем специалистов Московского авиацентра с профессиональным праздником! Желаем всегда оказываться в нужное время в нужном месте, — говорится в сообщении.

МАЦ представляет собой уникальную организацию экстренного реагирования. Экипажи выполняют медико-санитарную эвакуацию пострадавших и срочную госпитализацию больных, а также тушат крупные пожары и принимают участие в поисково-спасательных операциях.

Оперативный дежурный ГКУ «Московский авиационный центр» Николай Капканщиков рассказал, что в общей сложности посвятил летному делу 14 лет своей жизни. Он уточнил, что его отец и дед были пилотами, поэтому детство Капканщиков провел в летных городках, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что в 2022 году пилоты и спасатели МАЦ более тысячи раз реагировали на различного рода происшествия, в результате чего было спасено почти 500 человек.

Каждый день на дежурство заступают шесть вертолетов: два пожарных Ка-32 и два санитарных ВК117С-2 выполняют вылеты в дневное время и два — пожарный и санитарный — ночью.

Праздники Москва Спасатели Авиация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Восстание машин: чем может быть опасен искусственный интеллект

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Все мнения
О проекте