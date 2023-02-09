Минкульт опроверг работу над проектом о принудительном лицензировании фильмов

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Министерство культуры России не работает над проектом о принудительном лицензировании фильмов. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого в СМИ появилась информация, что замминистра культуры РФ Алла Манилова, представляя в Государственной думе законопроект о полном запрете на аудио- и видеозапись фильмов или их фрагментов в кинотеатре, анонсировала подготовку законопроекта о принудительном лицензировании иностранного кино. Однако таких работ в министерстве не ведется, передает ТАСС.

В конце декабря прошлого года министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что сохранить в стране кинотеатральный показ на фоне ухода голливудских проектов можно, если ежегодно выпускать порядка 300 отечественных фильмов, 60 из которых будут крупными релизами.

До этого Минкультуры РФ перечислило 17 приоритетных тем для кинопроизводства в 2023 году. В их число вошли: «Культура России», «Десятилетие детства», «Историческое кино», «Герои среди нас», «Неоколониальная политика стран англосаксонского мира» и другие.