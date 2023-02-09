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Схема движения в районе Каширского шоссе изменится с 11 февраля

Евгений Белоусов
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Схема движения в районе Каширского шоссе изменится с 11 февраля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

С 11 февраля до 30 июня изменится схема движения в районе Каширского шоссе. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Будут перекрывать до двух полос (в зависимости от даты). Это связано с проведением строительных работ, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Схема движения в районе Каширского шоссе изменится с 11 февраля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Водителей призвали заранее планировать свой маршрут, учитывая возможные ограничения.

Помимо этого, с 1 февраля на нескольких участках Иртышского проезда будут закрывать для транспорта по одной полосе в связи с реконструкцией инженерных сетей. Движение будет ограничено до 15 апреля.

Участок Проектируемого проезда № 4062 будет временно закрыт с 10 февраля. Ограничения будут действовать с 22:00 10 февраля до 04:00 11 февраля.

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