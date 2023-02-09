«Газпром-медиа» опроверг данные о готовности купить «МегаФон»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Холдинг «Газпром-медиа» опроверг информацию о якобы готовящейся сделке по покупке сотового оператора «Мегафон». Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе холдинга.

— Информация о том, что «Газпром-медиа холдинг» готовится купить «Мегафон», не соответствует действительности, — передает текст сообщения ТАСС.

До этого стало известно, что ФАС России начала расследование по факту повышения тарифов сотовой связи у абонентов операторов «Мегафон» и Tele2. Уточняется, что операторы в установленном порядке не поставили ФАС в известность о предстоящем повышении стоимости тарифов.

18 января совет директоров «Газпром-медиа» досрочно продлил контракт генеральному директору Александру Жарову на три года, до марта 2026 года. Сам функционер заявил, что для него в любой работе самое важное, чтобы она «увлекала».

Он подчеркнул, что на своем нынешнем месте занимается будущим и «кайфует от этого», делается моложе и устремленнее. Специалист возглавляет «Газпром-Медиа» с 24 марта 2020 года, тогда соглашение с функционером также было заключено на три года и истекало в марте 2023 года.